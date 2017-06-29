Свердловчанам стоит отказаться от роллов28 июня в 17:50
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На лето.
В Свердловской области каждый пятый ролл не соответствует микробиологическим нормам. С начала 2017 года сотрудники Роспотребнадзора исследовали 674 проб этого японского блюда производства разных предприятий общественного питания. В 124 случаях (18,4%) был получен неудовлетворительный результат.
За 2016 год санврачи проанализировали 1 494 пробы, 300 (20,1%) из них оказались опасными для потребителя, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
Проверки предприятий общепита, где посетителям предлагают суши и роллы, показали, что таз зачастую не соблюдают сроки годности продуктов и готовых блюд, а также условия их хранения. Нередко повара пренебрегают правилами личной гигиены и технологией приготовления блюд, в которых используются сырые продукты животного происхождения (рыба, морепродукты и прочее).
В связи с этим летом свердловчанам - любителям японской кухни рекомендуют более внимательно относиться к внешнему виду роллов и суши, наличию маркировки с указанием состава, даты и времени изготовления, сроков годности и условиям хранения.
Стоит отметить, что о вреде роллов для россиян в бытность свою главным санврачом страны заявлял Геннадий Онищенко.
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