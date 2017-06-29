Многодетной челябинке списали 14-миллионный долг28 июня в 16:44
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Как банкроту.
28 июня 2017 года арбитражный суд Челябинской области списал 14-миллионный долг многодетной Дарье Расторгуевой.
Женщина была признала банкротом еще в 2015 году. После этого финансовый управляющий занимался проверкой финопераций должника. Сегодня челябинку наконец-то окончательно освободили от долга, сообщил "Уралинформбюро" юрист Расторгуевой Вячеслав Курилин.
Мать троих детей вынуждена была подать иск о банкротстве физлица, поскольку ее единственным источником дохода было детское пособие, а ежемесячная сумма по кредитам была очень высокой.
Закон о банкротстве физических лиц вступил в силу 1 октября 2015 года. В Свердловской области, например, несостоятельным был признан свердловский депутат Илья Гаффнер с просроченным коммерческим кредитом на 160 миллионов рублей, по которому он выступал поручителем. Также арбитражный суд Среднего Урала удовлетворил банкротный иск бывшего владельца аквапарка "Лимпопо" и ТРЦ "Екатерининский" Николая Кретова. Он не выплатил "Первой консалтинговой компании" 13,9 миллиона рублей.
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