×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Южный Урал не оправдал мрачное предчувствие СПЧ28 июня в 17:01

  • Текст

Власти слышат проблемы общества.

Совет при президенте России по правам человека (СПЧ) 28 июня подвел итоги работы выездной комиссии в Челябинской области. По словам председателя совета Михаила Федотова, опасения общественников не подтвердились.

"Когда отправлялись в Челябинскую область было мрачное предчувствие. Слава богу, что оно не оправдалось. Рад, что в Челябинской области есть развитое гражданское общество. И органы власти находят общий язык с ним. Нельзя от него отгораживаться. Нужно максимальное доверие", - отметил Михаил Федотов.

Члены СПЧ за время работы на Южном Урале (с 26 по 28 июня) успели принять 231 обращение от жителей Челябинска и объехать весь регион. Правозащитники также планировали проинспектировать места лишения свободы, однако столкнулись с противодействием ГУФСИН.

"ФСИН на нас обиделась за выступление членов совета на встрече президента, которая была 8 декабря. Президент после того, как переговорил с членами совета, услышав их претензии, поручил Генеральной прокуратуре проверить работу ФСИН. И пока эта проверка не закончится, ФСИН не захочет нас никуда пускать", - прокомментировал ситуацию Федотов.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Митинг без причины

Митинг без причины

Признак… грядущих выборов.

Ветхие пленники "Медной горы"

Ветхие пленники "Медной горы"

"Квартал ювелиров" может исчезнуть.

Кандидаты в губернаторы Среднего Урала "примерили" кресло президента

Кандидаты в губернаторы Среднего Урала "примерили" кресло президента

И разделили 9 миллионов.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×