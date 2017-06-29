Власти слышат проблемы общества.

Совет при президенте России по правам человека (СПЧ) 28 июня подвел итоги работы выездной комиссии в Челябинской области. По словам председателя совета Михаила Федотова, опасения общественников не подтвердились.

"Когда отправлялись в Челябинскую область было мрачное предчувствие. Слава богу, что оно не оправдалось. Рад, что в Челябинской области есть развитое гражданское общество. И органы власти находят общий язык с ним. Нельзя от него отгораживаться. Нужно максимальное доверие", - отметил Михаил Федотов.

Члены СПЧ за время работы на Южном Урале (с 26 по 28 июня) успели принять 231 обращение от жителей Челябинска и объехать весь регион. Правозащитники также планировали проинспектировать места лишения свободы, однако столкнулись с противодействием ГУФСИН.

"ФСИН на нас обиделась за выступление членов совета на встрече президента, которая была 8 декабря. Президент после того, как переговорил с членами совета, услышав их претензии, поручил Генеральной прокуратуре проверить работу ФСИН. И пока эта проверка не закончится, ФСИН не захочет нас никуда пускать", - прокомментировал ситуацию Федотов.