С "Иваном-да-Марьей".

Екатеринбург занял восьмую строчку в топ-10 самых тусовочных городов России. Рейтинг по результатам анализа предложений летних уличных фестивалей и концертов составил "ТурСтат", передает "Уралинформбюро".

Самая бурная культурная жизнь кипит в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Также в десятку лидеров вошли Ялта, Казань, Геленджик, Калининград, Владивосток и Анапа.

В Екатеринбурге только в июле пройдут джазовый фестиваль "Усадьба Jazz" и Open Air Fest 2017 , а также ярмарка народных промыслов "Иван-да-Марья".