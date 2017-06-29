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Екатеринбург вошел в десятку самых тусовочных городов России28 июня в 16:46

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С "Иваном-да-Марьей".

Екатеринбург занял восьмую строчку в топ-10 самых тусовочных городов России. Рейтинг по результатам анализа предложений летних уличных фестивалей и концертов составил "ТурСтат", передает "Уралинформбюро".

Самая бурная культурная жизнь кипит в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Также в десятку лидеров вошли Ялта, Казань, Геленджик, Калининград, Владивосток и Анапа.

В Екатеринбурге только в июле пройдут джазовый фестиваль "Усадьба Jazz" и Open Air Fest 2017 , а также ярмарка народных промыслов "Иван-да-Марья".

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