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"Газпром добыча Ямбург" поздравил тазовских рыбаков28 июня в 16:53

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Лучшим достались лодочные моторы.

Представители "Газпром добыча Ямбург" поздравили тундровиков Тазовского района с Днем рыбака. Традиционный праздник коренных жителей Крайнего Севера отметили в фактории 5-6 пески и селе Находка. В гости к рыбакам заглянул глава Тазовского района Александр Иванов.

Кроме концерта, состоялись спортивные состязания. Тундровики соревновались в тройном национальном прыжке, перетягивании каната и палки, гиревом спорте, армрестлинге. Также местные жители получили консультации специалистов соцслужб и врачей.

С организацией главного летнего праздника помогло ООО "Газпром добыча Ямбург". Как сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ предприятия, в 2017 году администрации Тазовского района на эти цели было перечислено 2 миллиона рублей. Кроме того, работники компании привезли в подарок лучшим рыболовам лодочные моторы.

Продолжатся народные гулянья в самом северном населенном пункте Ямала – селе Гыда, а также поселке Антипаюта.

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