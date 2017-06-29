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Патриарх всея Руси прибудет на Царские дни в Екатеринбург28 июня в 17:36

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В 2018 году.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибудет в уральскую столицу в 2018 году на 100-летие убиения царской семьи. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Екатеринбургской епархии, Царские дни 2017 года будут своеобразной репетицией ответственного мероприятия.

13 июля на площадке рядом с Дворцом игровых видов спорта пройдет XIII Международная православная выставка-форум "От покаяния к воскресению России". 14 июля откроется фестиваль колокольного звона "Благовествуй, земле Уральская!".

В Храме-на-Крови пройдут богослужения, посвященные памяти святых Царственных страстотерпцев. Затем в ночь на 17 июля состоится традиционный Царский крестный ход от места расстрела семьи императора (Храм-на-Крови) до места ее захоронения в урочище Ганина Яма (обитель святых Царственных страстотерпцев). Предполагается, что в нем примут участие десятки тысяч паломников.

В монастыре на Ганиной Яме откроются две выставки, посвященных обители. Также в исправительных колониях Свердловской области пройдет турнир по силовому экстриму памяти святого Царя Николая II.

Кроме того, для екатеринбуржцев и гостей города будут организованы паломнические поездки к уральским святыням, в том числе экскурсии по местам, связанным с памятью Романовых на Урале: монастырь на Ганиной Яме, Алапаевск, Верхотурье, Актай.

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