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Команда "АльфаСтрахование" стала участником гольф-турнира28 июня в 18:02

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Ural Airlines CUP 2017.

Представители "АльфаСтрахование" приняли участие в партнерском мероприятии "Уральских авиалиний" – гольф-турнире Ural Airlines CUP 2017. Мероприятие прошло 24 июня в Pine Creek Golf Resort, расположенном под Екатеринбургом.

Открыли турнир гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов и замгубернатора Свердловской области Владимир Тунгусов. Друзья и партнеры авиакомпании сыграли индивидуальный стэйблфорд и индивидуальный строукплей в гандикапных группах. Для новичков были проведены отдельные соревнования.

Победители и участники получили призы и подарки от партнеров мероприятия. Так, "АльфаСтрахование" поощрила самых умелых игроков планшетами Apple.

Также для гостей были организованы мастер-классы по пошиву галстуков-бабочек, бутоньерок, дамы могли попробовать различные косметические процедуры и сделать укладку. Мужчинам было предложено сесть за руль Mercedes-Benz, а затем продегустировать эксклюзивные напитки винотеки.

От "АльфаСтрахование" на мероприятии присутствовали директор Екатеринбургского филиала Наталия Моисеенко и руководитель авиационного отдела Ирина Малафеева.

"АльфаСтрахование" благодарна авиакомпании "Уральские авиалинии" за возможность присутствовать на данном мероприятии в качестве гостя и спонсора. Организация была на высшем уровне, во время ожидания игроков всем гостям были предложены различные мастер-классы, также можно было принять участие в турнире по гольфу для новичков", - рассказала Наталия Моисеенко.

Музыкальное сопровождение создавали виртуоз саксофона Игорь Власов и певица Евгения Ребицкая, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Альфа-Страхование".

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