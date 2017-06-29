Команда "АльфаСтрахование" стала участником гольф-турнира28 июня в 18:02
- Текст
Ural Airlines CUP 2017.
Представители "АльфаСтрахование" приняли участие в партнерском мероприятии "Уральских авиалиний" – гольф-турнире Ural Airlines CUP 2017. Мероприятие прошло 24 июня в Pine Creek Golf Resort, расположенном под Екатеринбургом.
Открыли турнир гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов и замгубернатора Свердловской области Владимир Тунгусов. Друзья и партнеры авиакомпании сыграли индивидуальный стэйблфорд и индивидуальный строукплей в гандикапных группах. Для новичков были проведены отдельные соревнования.
Победители и участники получили призы и подарки от партнеров мероприятия. Так, "АльфаСтрахование" поощрила самых умелых игроков планшетами Apple.
Также для гостей были организованы мастер-классы по пошиву галстуков-бабочек, бутоньерок, дамы могли попробовать различные косметические процедуры и сделать укладку. Мужчинам было предложено сесть за руль Mercedes-Benz, а затем продегустировать эксклюзивные напитки винотеки.
От "АльфаСтрахование" на мероприятии присутствовали директор Екатеринбургского филиала Наталия Моисеенко и руководитель авиационного отдела Ирина Малафеева.
"АльфаСтрахование" благодарна авиакомпании "Уральские авиалинии" за возможность присутствовать на данном мероприятии в качестве гостя и спонсора. Организация была на высшем уровне, во время ожидания игроков всем гостям были предложены различные мастер-классы, также можно было принять участие в турнире по гольфу для новичков", - рассказала Наталия Моисеенко.
Музыкальное сопровождение создавали виртуоз саксофона Игорь Власов и певица Евгения Ребицкая, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Альфа-Страхование".
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
28 июня в 20:14
Сергей Степашин посетил Екатеринбург
И принял участие в презентации энциклопедии.28 июня в 19:54
В Екатеринбурге появится генконсульство Узбекистана
Для дипломатов ищут помещение.28 июня в 19:38
В Перми из-за смертельного ДТП арестовали водителя маршрутки
С поддельными правами.28 июня в 19:04
На набережную Исети потратят 31 миллион
Это выбор горожан.28 июня в 18:58
Дуров предоставит Роскомнадзору данные о Telegram
Для внесения мессенджера в реестр ведомства.28 июня в 18:31
Глава Карталов ушел в отставку
Исполнять обязанности будет его первый зам.28 июня в 18:29
Екатеринбургский метрополитен вбухает 5,5 миллиона в проверку на безопасность
20 объектов.28 июня в 18:02
Команда "АльфаСтрахование" стала участником гольф-турнира
Ural Airlines CUP 2017.28 июня в 17:52
Южноуралец получил 17 лет колонии за двойное убийство
Он зарезал отчима и его приятеля.28 июня в 17:50
Свердловчанам стоит отказаться от роллов
На лето.28 июня в 17:49
"Уральские авиалинии" получили второй самолет с акульими плавниками
Он успел совершить первый рейс.28 июня в 17:36
Патриарх всея Руси прибудет на Царские дни в Екатеринбург
В 2018 году.28 июня в 17:22
Пермячка села на 7 лет за поджог сожителя
Мужчина умер в больнице.28 июня в 17:01
Южный Урал не оправдал мрачное предчувствие СПЧ
Власти слышат проблемы общества.28 июня в 16:53
"Газпром добыча Ямбург" поздравил тазовских рыбаков
Лучшим достались лодочные моторы.
Главные новости
- 28 июня в 20:14Сергей Степашин посетил Екатеринбург
- 28 июня в 19:04На набережную Исети потратят 31 миллион
- 28 июня в 18:29Екатеринбургский метрополитен вбухает 5,5 миллиона в проверку на безопасность
- 28 июня в 15:16У туроператоров не хватает денег на скидки уральцам
- 28 июня в 13:59Коммунальщиков заставили возмещать россиянам моральный вред
Аналитика
Митинг без причины
Признак… грядущих выборов.
Ветхие пленники "Медной горы"
"Квартал ювелиров" может исчезнуть.
Кандидаты в губернаторы Среднего Урала "примерили" кресло президента
И разделили 9 миллионов.