20 объектов.

Екатеринбургский метрополитен объявил конкурс по выбору подрядчика, который проверит 20 объектов подземки на безопасность. За это муниципальное предприятие готово заплатить 5,5 миллиона рублей, передает "Уралинформбюро".

Согласно информации с сайта госзакупок, победитель аукциона должен обследовать станции, переходы, тоннели, киоски, лестничные пролеты, а также диспетчерский пункт, проанализировать схемы охраны объектов, инструкции по организации системы оповещения и взаимодействия с силовиками. Подрядчику предстоит оценить криминогенную обстановку в районах, где расположены станции подземки.

Итогом работы будут рекомендации по улучшении системы безопасности. Их необходимо подготовить к 1 декабря 2017 года.

Стоит отметить, что 3 апреля 2017 года прогремел взрыв в петербургском метро. Тогда погибли 16 человек.

После этого СМИ опубликовали результаты проверок российских подземок, проводимых спецслужбами. В частности, оказалось, что екатеринбургский метрополитен провалил тест: чекисты с муляжами взрывных устройств без проблем проникли на станции.

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