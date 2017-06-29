Для дипломатов ищут помещение.

В Екатеринбурге откроется генеральное консульство Узбекистана. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ, опубликованном на портале правовой информации.

Властям Среднего Урала рекомендовано подыскать помещение для дипломатов, передает "Уралинформбюро".

Консульский округ будет охватывать Свердловскую, Челябинскую, Курганскую, Тюменскую области, а также Югру и Ямал. Сейчас жители этих регионов вынуждены обращаться в генконсульство в Новосибирске.