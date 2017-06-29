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Сергей Степашин посетил Екатеринбург28 июня в 20:14

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И принял участие в презентации энциклопедии.

28 июня 2017 года Екатеринбург посетил председатель Императорского православного Палестинского общества Сергей Степашин. Он вместе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, а также митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом принял участие в презентации энциклопедии об истории православия на Урале.

Евгений Куйвашев подчеркнул символичность презентации книги именно в Екатеринбурге, где трагически прервалась жизнь семьи последнего российского императора Николая II.

"Приближается 100-летие памяти Царственных страстотерпцев. Расстрел императорской семьи в Екатеринбурге – факт истории, изменить который мы не в силах. Но в наших силах сохранить память о трагических событиях 1918 года и передать эту память молодому поколению. Еще раз поздравляю с выходом книги и благодарю всех, кто причастен к её созданию. Энциклопедия относит нас к истории православия и трагическим датам и событиям, которые происходили у нас на Урале. Как говорится, у нас не будет будущего, если мы не будем помнить о событиях прошлого. Книга – это еще один импульс для изучения истории и извлечения уроков, чтобы не повторять ошибок в будущем", – рассказал губернатор.

Председатель Императорского православного Палестинского общества Сергей Степашин отметил, что энциклопедия возвращает наше общество к истокам, культуре и языку.

"Прекрасное издание, удивительно красиво сделано. Не обязательно быть воцерковленных человеком, но знать свою историю и культуру нужно. А в энциклопедии этому посвящена очень большая часть. Попытка уничтожить историческую память не удалась. И сегодня мы возвращаемся к тому, с чего начиналась наша история, наше государство. Очень знаково, что все это происходит именно на Урале. Урал, как и Сибирь, всегда был опорой и основой нашего государства. Отсюда шла сила, мощь, металл. И 1918 год для всей страны – как душевный надрез. Пусть сегодняшнее событие для нас будет лекарством", – подчеркнул Степашин.

Он вручил митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Кириллу орден Великого князя Сергия Александровича. Автора книги Николая Рундквиста и художника Алексея Ефремова наградили орденами Великой княгини преподобномученицы Елизаветы Федоровны, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информполитики Свердловской области.

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