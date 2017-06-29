Горожане обсудили новый проект "Стрелки".

До 2022 года площадь 1905 года в Екатеринбурге и прилегающие к ней улицы должны стать сплошным пешеходным и велосипедным пространством — без парковок, но с обилием пешеходным переходов на улице Малышева. Соответствующая концепция благоустройства центральной части уральской столицы, разработанная московским бюро "Стрелка" и екатеринбургским архитектором Тимуром Абдуллаевым, была представлена на суд общественности 28 июня, сообщает "Уралинформбюро".

По мнению автора концепции, уличная инфраструктура центра Екатеринбурга на данный момент не соответствует требованиям, предъявляемым к современному мегаполису. Обилие хаотичных парковок на тротуарах, неухоженные деревья в скверах, сомнительное по эстетике мощение на пешеходной зоне, отсутствие велодорожек и велопарковок создают городу не очень привлекательный имидж. Особенно проблемным в этом смысле разработчики считают участок, объединяющий площадь 1905 года, переулки Театральный и Банковский, улицы Вайнера, Антона Валека и Февральской революции.



По замыслу авторов концепции, так будет выглядеть карта центра города после его реконструкции. Фото:ekbdialog.ru

Судя по презентации, представленной горожанам, "апгрейд" этой территории обещает быть очень серьезным и весьма дорогостоящим. На всем этом пространстве планируется минимизировать, а кое-где полностью убрать парковки — вместо них должны появится площади с фонтанами, аллеями и скамейками. Один из этих фонтанов будет размещен на пересечении Банковского и Театрального переулков, которое должно превратится в новую городскую площадь имени семи районов Екатеринбурга. По мнению Абдуллаева, она станет центральным городским "меридианом", точкой сборки горожан, а в перспективе - главным местом проведения "дней районов".



Переулок Банковский "обрастет" фонтанами и аллеями. Фото: ekbdialog.ru.

Площадь 1905 года также изменится до неузнаваемости. Пешеходная зона там будет расширена за счет сокращения территории паркинга, причем не только по проспекту Ленина, но и со стороны улицы 8 Марта. "Это позволит включить в профиль улицы велосипедное движение и отделить друг от друга проезжую и пешеходную зоны малыми архитектурными формами", — поясняет Абдуллаев. Вся площадка за памятником Ленину превратится в сквер, в котором обустроят модульные конструкции для летнего кафе, а пьедестал памятника станет амфитеатром для уличных представлений. Такая компоновка площади позволит сохранить ее для массовых мероприятий — прежде всего для ярмарок, концертов, фестивалей и новогоднего Ледового городка.

Аналогично будут преобразованы улицы Вайнера (на участке от Ленина до Антона Валека) и Февральской революции. Там приоритет отдадут пешеходному движению, уменьшив проезжую часть до 3 полос в обе стороны и увеличив тротуар. Парковки, правда, сохранят, но "отобьют" их от пешеходной зоны зелеными насаждениями и торшерными светильниками. На улице Февральской революции, напротив "Дома книги" будет создан "Библиотечный сквер" с навесом из клееного бруса, под которым планируется проводить книжные ярмарки и фестивали. Автопарковка на этом участке будет сдвинута в сторону Октябрьской площади.



На улице Вайнера расширят тротуар, а парковки "отобьют" зелёными насаждениями. Фото: ekbdialog.ru.

Самые спорные метаморфозы ожидают улицу Малышева. Как сообщил на презентации урбанист Владимир Злоказов, там появятся выделенные полосы для велосипедов и общественного транспорта, а также два новых пешеходных перехода: по Банковскому переулку и улице Вайнера. "Выделенка" для автобусов и троллейбусов, скорее всего, пройдет не по правой полосе дороги, а по оси — чтобы не создавать проблем для автомобилей, сворачивающих с Малышева направо. Возражения у горожан это предложение не вызвало. А вот вокруг идеи дополнительных "зебр" развернулась нешуточная дискуссия.



Участники дискуссии опасаются, что новые "зебры" вызовут на Малышева транспортный коллапс.

"Пешеходные переходы на этом участке не создадут пробок, - заявил Злоказов в беседе с "Уралинформбюро". — Основные проблемные перекрестки находятся на пересечении с улицами 8 Марта и Московской, и там зеленый свет горит меньше времени, чем на перекрестках промежуточных улиц (Сакко и Ванцетти, Хохрякова и Шейнкмана- прим.ред.) Новые светофоры, которые появятся на пересечении Малышева с Вайнера и Банковским, нужно просто синхронизировать между собой, чтобы, когда по Малышева идет сплошной поток машин, для пешеходов на Банковском дольше горел красный свет. Никакого коллапса здесь не будет".

С этим мнением не согласен председатель Комитета по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга Егор Свалов. "Коллапс будет однозначно! ГОСТ по автодорогам четко говорит, какие минимальные расстояния должны быть между светофорами, и в предложенной концепции пешеходных переходов они не выдержаны. Синхронизировать светофоры здесь будет нереально".

Другая всплывшая ходе в обсуждения острая тема — где разместить парковки, которые уберут из зоны благоустройства. По мнению Тимура Абдуллаева, рецепт решения проблемы прост и подтвержден мировой практикой: приучать горожан реже пользоваться личным автотранспортом, а публичные парковки передвинуть на подъезды к центру города. Это, в числе прочего, даст толчок развитию сети общественного пассажирского транспорта и массовому внедрению выделенных полос, считает он.

В целом же концепция понравилась участникам дискуссии. "Предложенная идея дает мне как горожанке надежду на прекрасное будущее любимого города. Но мне не хватает в ней таланта и технологий. Чтобы обновить эти пространства, им нужно дать новую идентичность, назвать по-другому. Например, "Заленин" или "Рядом с Европой", — заметила проректор по научной и инновационной работе Екатеринбургской академии современного искусства Лариса Петрова.



Тимур Абдуллаев готов прислушаться к мнению горожан в лице проректора ЕАСИ Ларисы Петровой (справа).

Как изменится центр Екатеринбурга, выяснится ближе к осени, когда окончательный вариант проекта будет презентован горожанам с учетом всех замечаний и правок. Реализация же его начнется уже после ЧМ-2018 на средства федеральной программы благоустройства городских пространств, сообщил "Уралинформбюро" Тимур Абдуллаев.