Блокируя перекрестки.

Министерство транспорта РФ подготовило и разместило для общественного обсуждения поправки в ПДД, вводящие новую разметку на перекрестках, - "вафельницу". Она представляет из себя квадрат с нанесенными по диагонали линиями желтого цвета.

Автомобилистам запрещено будет останавливаться на "вафельнице". Нарушителям выпишут штраф в размере тысячи рублей. Таким образом Минтранс планирует бороться с блокированием перекрестков из-за стоящих на них в пробках машин.

Кроме того, предлагается ввести новый дорожный знак, предупреждающий о "вафельнице". Он будет похож на знак, предупреждающий о перекрестке равнозначных дорог, но только в центре перекрестка будет нарисована та самая "вафельница".

Стоит отметить, что подобная разметка с 2015 года в тестовом режиме применяется на некоторых перекрестках Москвы, передает "Уралинформбюро".