117 абонентов не платят более года.

АО "Екатеринбурггаз" призывает жителей Екатеринбурга своевременно оплачивать счета за потребленный газ. Задолженность потребителей составила порядка 68,5 миллиона рублей. Эта сумма платежей, просроченных на срок более 3 месяцев. Треть из них - долги физических лиц.

В списке должников фигурируют 117 абонентов, которые не платят за услуги более года. Есть и те, кто игнорирует счета по 6-8 лет, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Екатеринбурггаза".

Примечательно, что среди злостных неплательщиков есть и вполне обеспеченные люди. Так, во время очередного рейда службы безопасности "Екатеринбурггаза" и судебных приставов выяснилось, что хозяин дома по улице Кольцевой владеет 5 объектами недвижимости и является собственником 13 предприятий. Задолженность за газовое отопление дома копилась месяцами и составила 32,5 тысячи рублей.

АО "Екатеринбурггаз" активно работает с должниками. Сейчас в состав выездной группы помимо инженеров, готовых перекрыть доступ к газу, входит и кассир. Во время рейдов злостные неплательщики могут рассчитаться по долгам, не выходя из дома.

Кроме того, АО "Екатеринбурггаз" идет навстречу потребителям, предоставляя отсрочку или возможность погасить задолженность частями. Такая договоренность была достигнута и с владельцем дома в переулке Подснежный. Его хозяйка накопила сумму долга в 205 тысяч рублей.

На неплательщиков, отказавшихся идти на компромисс, подается иск в суд. Сегодня в исполнительном производстве находятся 115 дел должников. Им грозит наложение ареста на имущество и недвижимость, ограничение выезда за рубеж.