×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Екатеринбуржцы задолжали за газ более 68 миллионов рублейСегодня в 09:11

  • Текст

117 абонентов не платят более года.

АО "Екатеринбурггаз" призывает жителей Екатеринбурга своевременно оплачивать счета за потребленный газ. Задолженность потребителей составила порядка 68,5 миллиона рублей. Эта сумма платежей, просроченных на срок более 3 месяцев. Треть из них - долги физических лиц.

В списке должников фигурируют 117 абонентов, которые не платят за услуги более года. Есть и те, кто игнорирует счета по 6-8 лет, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Екатеринбурггаза".

Примечательно, что среди злостных неплательщиков есть и вполне обеспеченные люди. Так, во время очередного рейда службы безопасности "Екатеринбурггаза" и судебных приставов выяснилось, что хозяин дома по улице Кольцевой владеет 5 объектами недвижимости и является собственником 13 предприятий. Задолженность за газовое отопление дома копилась месяцами и составила 32,5 тысячи рублей.

АО "Екатеринбурггаз" активно работает с должниками. Сейчас в состав выездной группы помимо инженеров, готовых перекрыть доступ к газу, входит и кассир. Во время рейдов злостные неплательщики могут рассчитаться по долгам, не выходя из дома.

Кроме того, АО "Екатеринбурггаз" идет навстречу потребителям, предоставляя отсрочку или возможность погасить задолженность частями. Такая договоренность была достигнута и с владельцем дома в переулке Подснежный. Его хозяйка накопила сумму долга в 205 тысяч рублей.

На неплательщиков, отказавшихся идти на компромисс, подается иск в суд. Сегодня в исполнительном производстве находятся 115 дел должников. Им грозит наложение ареста на имущество и недвижимость, ограничение выезда за рубеж.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Митинг без причины

Митинг без причины

Признак… грядущих выборов.

Ветхие пленники "Медной горы"

Ветхие пленники "Медной горы"

"Квартал ювелиров" может исчезнуть.

Кандидаты в губернаторы Среднего Урала "примерили" кресло президента

Кандидаты в губернаторы Среднего Урала "примерили" кресло президента

И разделили 9 миллионов.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×