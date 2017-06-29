Но до японцев еще далеко.

Средняя продолжительность жизни в России в 2016 году составила 71,87 года. Это наивысший показатель за всю историю сбора таких данных Росстатом. Еще пять лет назад, в 2012 году, в среднем россияне доживали только до 70,2 года, передает "Уралинформбюро".

Дольше - до 77 лет - живут женщины, мужчины - лишь до 66,5 года.

Лидерами по продолжительности жизни среди субъектов РФ стали Ингушетия (80,8 года), Дагестан (77,2 года) и Москва (77 лет). Самый низкий показатель зарегистрирован в Тыве (64,2 года), что обусловлено самыми высокими по стране показателями смертности, уровнем алкоголизации населения и распространенностью туберкулезных заболеваний.

К 2025 году, по заявлению главы государства Владимира Путина, планируется поднять продолжительность жизни россиян до 76 лет.

Стоит отметить, что на 2015 год самая большая продолжительность жизни была зафиксирована в Японии - 83,7 года.