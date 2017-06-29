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ММК выделил школам Магнитогорска 2,8 миллиона рублейСегодня в 10:30

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На подготовку к 1 сентября.

ММК направил 2,8 миллиона рублей на подготовку подшефных образовательных учреждений Магнитогорска к началу нового учебного года. В этот список вошли более 50 школ, школ-интернатов и лицеев.

Средства пойдут на строительные, сантехнические материалы, проведение ремонтных работ, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК".

Предприятия, входящие в Группу ММК и являющиеся шефами различных школ, помогают им с ремонтом и благоустройством. Также они проводят среди школьников профориентационную работу, организуют экскурсии, дни открытых дверей, совместные творческие и спортивные мероприятия.

Помощь городским образовательным учреждениям является традиционной для градообразующего предприятия. Соответствующее соглашение с администрацией Магнитогорска заключается ежегодно.

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