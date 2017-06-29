С пробиотиком.

Лечебное пиво для тех, кто переживает за здоровье кишечника и иммунной системы, создали в Национальном университете Сингапура.

В состав напитка входит пробиотический штамм бактерий Lactobacillus paracasei L26. Он позволяет нейтрализовать вирусы и токсины, а также улучшить иммунитет, пишет Daily Mail.

Создатель лечебного пива - студент 4 курса Чан Мэй Джи отмечает, что это поможет людям с непереносимостью лактозы заселять кишечник "хорошими" бактериями.

На получение необычного напитка у молодого человека ушло 9 месяцев. Сложнее всего было вывести устойчивую формулу, когда пробиотики не разрушались бы хмелевыми кислотами, передает "Уралинформбюро".

Лечебное пиво настаивается в течение месяца, за это время оно обретает острый и терпкий вкус и крепость в 3,5%.

Когда полезное пенное появиться в продаже, неизвестно: пока что разработчики подали патент для защиты своего рецепта.