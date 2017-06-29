В Реже газифицирован поселок ЛеснойСегодня в 10:41
- Текст
Голубое топливо получат около 60 домов.
Жители режевского поселка Лесной смогут перейти на голубое топливо. Техвозможность подключения к газу предоставлена порядка 60 домам. Сегодня подано 29 заявлений, по 5 из них документация уже готова.
Газопровод протяженностью в 4,3 километра был построен АО "Газмонтаж" в течение года. Проект стоимостью 20 миллионов рублей был реализован в рамках инвестпрограммы "ГАЗЭКС".
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе холдинга, газификация в этом районе будет продолжена. К этой же ветке газопровода будет подключен поселок Залесье.
В 2017 году в Реже за счет инвестиций АО "ГАЗЭКС" также строятся газовые сети низкого давления общей протяженностью свыше 2,5 километра для подключения жилых домов по улицам Ягодная, Отрадная, Ромашковая, Солнечная.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 18:48
Маленьким вундеркиндам не грозят инфаркты и инсульты
В старости.Сегодня в 18:42
Трое свердловчан ответят за убийство 9-летней давности
И разбой.Сегодня в 18:36
Обвиняемый в гибели южноуральского срочника офицер получил 4 года
Условно.Сегодня в 18:26
Присяжные вынесли вердикт обвиняемым в убийстве Немцова
Виновны.Сегодня в 17:43
Ипотекой охватят миллион россиян
В рамках нового нацпроекта.Сегодня в 17:31
Гадалка похитила у югорчанки полмиллиона рублей
И золотые украшения.Сегодня в 17:23
Луна "окольцует" Землю
В далеком будущем.Сегодня в 17:23
"Уральские авиалинии" довезут екатеринбуржцев до Калининграда
Без пересадок.Сегодня в 17:15
МВД отказывается заводить "уголовку" по мелким преступлениям
Если нет подозреваемого.Сегодня в 17:04
Екатеринбургский завод защитили от высоток
Он останется "островком старины".Сегодня в 16:55
В Челябинске ищут отца и сына
По подозрению в ДТП со смертельным исходом.Сегодня в 16:51
В Челябинске разбился двухгодовалый ребенок
Упав с 9 этажа.Сегодня в 16:46
Полиция задержала почти 20 тонн свинца с незаконного завода в Дегтярске
Металл везли на продажу.Сегодня в 16:42
В Екатеринбурге вновь перекроют движение около Центрального стадиона
На два дня.Сегодня в 16:37
Сергей Степашин открыл в Алапаевске памятник Великой княгине
Елизавете Фёдоровне Романовой.
Главные новости
- Сегодня в 18:36Обвиняемый в гибели южноуральского срочника офицер получил 4 года
- Сегодня в 18:26Присяжные вынесли вердикт обвиняемым в убийстве Немцова
- Сегодня в 15:47В Нижнем Тагиле закрывается филиал университета путей сообщения
- Сегодня в 15:31Рабочие загнали "Уралвагонзавод" в патовую ситуацию
- Сегодня в 14:50Дело — труба: тюменский водопровод теряет 27% воды
Аналитика
Митинг без причины
Признак… грядущих выборов.
Ветхие пленники "Медной горы"
"Квартал ювелиров" может исчезнуть.
Кандидаты в губернаторы Среднего Урала "примерили" кресло президента
И разделили 9 миллионов.