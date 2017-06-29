Голубое топливо получат около 60 домов.

Жители режевского поселка Лесной смогут перейти на голубое топливо. Техвозможность подключения к газу предоставлена порядка 60 домам. Сегодня подано 29 заявлений, по 5 из них документация уже готова.

Газопровод протяженностью в 4,3 километра был построен АО "Газмонтаж" в течение года. Проект стоимостью 20 миллионов рублей был реализован в рамках инвестпрограммы "ГАЗЭКС".

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе холдинга, газификация в этом районе будет продолжена. К этой же ветке газопровода будет подключен поселок Залесье.

В 2017 году в Реже за счет инвестиций АО "ГАЗЭКС" также строятся газовые сети низкого давления общей протяженностью свыше 2,5 километра для подключения жилых домов по улицам Ягодная, Отрадная, Ромашковая, Солнечная.