×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Реже газифицирован поселок ЛеснойСегодня в 10:41

  • Текст

Голубое топливо получат около 60 домов.

Жители режевского поселка Лесной смогут перейти на голубое топливо. Техвозможность подключения к газу предоставлена порядка 60 домам. Сегодня подано 29 заявлений, по 5 из них документация уже готова.

Газопровод протяженностью в 4,3 километра был построен АО "Газмонтаж" в течение года. Проект стоимостью 20 миллионов рублей был реализован в рамках инвестпрограммы "ГАЗЭКС".

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе холдинга, газификация в этом районе будет продолжена. К этой же ветке газопровода будет подключен поселок Залесье.

В 2017 году в Реже за счет инвестиций АО "ГАЗЭКС" также строятся газовые сети низкого давления общей протяженностью свыше 2,5 километра для подключения жилых домов по улицам Ягодная, Отрадная, Ромашковая, Солнечная.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Митинг без причины

Митинг без причины

Признак… грядущих выборов.

Ветхие пленники "Медной горы"

Ветхие пленники "Медной горы"

"Квартал ювелиров" может исчезнуть.

Кандидаты в губернаторы Среднего Урала "примерили" кресло президента

Кандидаты в губернаторы Среднего Урала "примерили" кресло президента

И разделили 9 миллионов.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×