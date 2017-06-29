На 25 суток.

В Екатеринбурге на 25 суток приостановлена деятельность ООО "Уральский шинный завод" из-за нарушения требований промышленной безопасности. Речь идет о главном производственном корпусе, в проектной документации которого нет данных о сроке эксплуатации. Это выяснилось во время внеплановой проверки управления Ропотребнадзора.

Возбуждено административное дело по ч.1 ст.9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов). Руководству предприятия требуется провести экспертизу, которая подтвердит, что на заводе безопасно работать, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УФССП по Свердловской области.