В Екатеринбурге закрыли "опасный" шинный заводСегодня в 10:48
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На 25 суток.
В Екатеринбурге на 25 суток приостановлена деятельность ООО "Уральский шинный завод" из-за нарушения требований промышленной безопасности. Речь идет о главном производственном корпусе, в проектной документации которого нет данных о сроке эксплуатации. Это выяснилось во время внеплановой проверки управления Ропотребнадзора.
Возбуждено административное дело по ч.1 ст.9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов). Руководству предприятия требуется провести экспертизу, которая подтвердит, что на заводе безопасно работать, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УФССП по Свердловской области.
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