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Свердловчане строят карьеру из-за прилавкаСегодня в 11:06

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Продавцом работал каждый десятый.

Большинство жителей Среднего Урала начали свой трудовой путь за прилавком. Профессия продавца стала первой для 9,2% свердловчан, сообщили "Уралинформбюро" в Службе исследований HeadHunter.

С профессии инженера начали карьеру 7% опрошенных, еще 5,4% - были секретарями. Также в числе первых профессий оказались менеджер по продажам, преподаватель, официант, оператор call-центра и программист.

При этом больше половины респондентов (52%) начинали работать не по специальности. Чаще всего старт карьеры совпадал с будущей специальностью у медиков (74%), работников сферы добычи сырья (70%), юристов и строителей (69%). Ниже всего этот показатель у маркетологов и HR-менеджеров.

Четверть соискателей проработали на первой работе около года, 24% - от полутора до трех лет, 21% опрошенных продержались менее полугода. Только 4% до сих пор не поменяли работу, на которую они устраивались первый раз в жизни. Более 5 лет отдали первой профессии 7% свердловчан - представители медицины, производства, безопасности и добычи сырья.

Более трети сотрудников (35%) покинули первое место работы из-за низкой зарплаты. 25% утверждают, что получили предложение о работе с лучшими условиями, еще столько же - из-за отсутствия карьерного роста. Также среди причин ухода с первой работы значатся ненормированный график, скучные задачи и сложность совмещения с учебой.

Опрос проводился 25 мая – 26 июня 2017 года среди 2 255 сотрудников компаний Среднего Урала.

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