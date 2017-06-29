Екатеринбургский застройщик "Мичуринского" меняет парковку на паркСегодня в 11:57
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Жители предрекают коллапс.
В екатеринбургском микрорайоне "Мичуринский" в ближайшее время будет закрыта стихийная парковка. На ее месте "Группа ЛСР.Урал" собирается обустроить парк. Как обещает застройщик, его возведение начнется уже 1 июля. Автовладельцы теперь опасаются "парковочного коллапса", сообщил "Уралинформбюро" один из жителей поселка.
Земельный участок, на котором сегодня стоит парковка, относится к зоне Р1, предназначенной для размещения парков, скверов и зон отдыха, пояснили корреспонденту агентства в пресс-службе компании. "Парковка здесь была временной и будет убрана в любом случае, — заявили представители компании. — Но у жителей в любом случае остается альтернативная парковка на улице Евгения Савкова. В ближайшее время она будет благоустроена. Кроме того, в июле мы начинаем строительство еще одного паркинга. Он разместится на границе поселка и лесополосы".
28 июня состоялась встреча жильцов микрорайона с представителями застройщика, на которой около 100 человек высказались против идеи с парком. "Парк это хорошо, но куда тогда деть 300 машин?" — задаются вопросом автовладельцы "Мичуринского". Обещания построить новую парковку их, судя по всему, не успокоили. "Я считаю, что не у многих жителей найдется 400-500 тысяч рублей на покупку паркинга, а временная стоянка сейчас в ужасном состоянии и там вообще нет никаких условий, хотя она появилась еще полгода назад, — посетовал в беседе с "Уралинформбюро" житель микрорайона Денис. — Поэтому народ высказался за то, чтобы сначала сделали стоянку, а потом принялись за строительство парка".
Зону будущего парка выделена на схеме зелёным цветом. Фото: vk.com/michurinskiy.
Впрочем, часть жильцов относится к идее парка вполне позитивно. Правда, пока не пришли к согласию, какой функционал этот парк должен нести. Одним хочется спортивную площадку с уличными тренажерами, другим — площадку для выгула собак. Третьи предлагают совместить сквер с подземной парковкой. Нет четкого видения этого вопроса и у застройщика. По словам сотрудников пресс-службы компании, проект пока находится в стадии разработки и согласования, а на его реализацию может уйти несколько лет.
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