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Зауральцам снизят тарифы на электроэнергиюСегодня в 11:42

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На 19%.

С 1 июля 2017 года тарифы на электроэнергию для населения Курганской области будут снижены на 19%. Об этом сообщает гарантирующий поставщик электроэнергии в Зауралье АО "Энергосбытовая компания "Восток".

Снижение произойдет на основании постановления департамента госрегулирования цен и тарифов региона от 28 марта 2017 года.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЭК "Восток", для горожан тариф на электроэнергию составит 3 рубля 21 копейку, сельчан - 2 рубля 25 копеек. Это на 75 и 52 копейки меньше запланированного. Тариф для городского населения должен был составить 3 рубля 96 копеек, а сельского - 2 рублей 77 копеек.

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