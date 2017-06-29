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Дожди отрезали от "большой земли" 32 свердловских поселкаСегодня в 11:48

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Под воду ушли 10 мостов.

Дождливая погода, установившаяся в Свердловской области, спровоцировала подъем рек Каква, Сосьва, Тура и Ница на севере и северо-востоке региона. Министерство природных ресурсов и экологии Среднего Урала держит ситуацию под контролем, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики области.

На сегодня опасных гидрологических явлений не наблюдается. Затоплено 9 низководных и 1 пешеходный навесной мост в поселке Марсяты. Под воду ушел 70-метровый участок автодороги между поселками Махнево и Санкино, временно ограничено автотранспортное сообщение с 32-населенными пунктами. Подтоплены 1 придомовая территория и 13 приусадебных участков.

Созданы запасы необходимых продуктов, медикаментов, работает постоянная телефонная связь. "В случае необходимости мы готовы принять меры для оказания помощи населению", - заверяет глава свердловского МПР Алексей Кузнецов.

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