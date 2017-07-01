По версии "Уралинформбюро".

1. Самый страшный зверь

Самым опасным "хищником" в тайге является лесной пожар. Распространение огня на побережье Байкала в районе Слюдянских озер удалось снять с воздуха. По кадрам можно оценить пройденную пламенем площадь.

Причиной возгораний стала жаркая и сухая погода, установившаяся в Сибири.

2. Экстрим на высоте

Городская молодежь отправляется за острыми ощущениями все выше и выше, покоряя высотные здания, телевышки и подъемные краны ради пары-тройки красивых кадров. Что в это время переживают матери, задумываются далеко не все. Многие руферы, как они себя называют, утверждают, что мамы их понимают и уже смирились с опасным увлечением детей. Рассказ одного из них звучит в спецпроекте "Руфер, или Человек, который живет на крыше".

3. Через реку по паутинке

Паук Дарвина (Caerostris darwini) плетет из паутины многометровые мосты через водные препятствия на своем пути. Нить, подхваченная ветром, может протянуться на 25 метров. Несмотря на гигантские размеры, паутина достаточно прочная, чтобы выдержать вес паука.

4. "Мать-природа победила!"

В Ирландии ведущего прогноза погоды на телеканале TV3 во время прямого эфира сдуло из кадра. Дерик Хартиган, прячась под большим оранжевым зонтом, рассказывал о буйстве стихии, когда порыв ветра отнес его в сторону. К счастью, пострадал только зонт, который вывернуло наизнанку.

"Мать-природа снова победила", - подписал Хартиган ролик, выложенный на YouTube.

5. Франциск и 47 козлят

Щенок сенбернара по кличке Франциск попал на ферму в американском штате Мэн, где уже жили 47 козлят. Через некоторое время малыши подружились и теперь дружно играют вместе.