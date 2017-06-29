Осужденных отправляют в Ишим.

ГУФСИН России по Свердловской области не готово к принудительным работам. За 6 лет в регионе не построили ни одного исправительного центра, предназначенного для реализации такой меры наказания.

Как рассказал "Уралинформбюро" пресс-секретарь ведомства Александр Левченко, принудительные работы – новая форма наказания, и только 3 свердловчанина направлены в исправительный центр Ишима (Тюменская область) для его отбывания.

Принудительные работы применяются как альтернатива лишению свободы за совершение преступления небольшой или средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые. Они назначаются судом на срок от 2 до 5 лет. Из заработной платы приговоренных в доход государства удерживается от 5 до 20%.

"За хорошее поведение осужденные могут претендовать на проживание вне исправительного центра", - уточнил Левченко.

Принудительные работы были включены в УК РФ в декабре 2011 года. Этот вид наказания должен был начать применяться в 2013 году. Однако позднее был отложен – до 1 января 2017 года, в связи с нехваткой средств на создание исправительных центров. К началу текущего года были созданы первые четыре центра, включая учреждение в Тюменской области.

28 июня 2017 года стало известно, что РЖД первой из госкорпораций согласилась трудоустраивать граждан, приговоренных к принудительным работам.

"По поручению Министерства юстиции мы сейчас активно прорабатываем вопросы по привлечению госкомпаний и госкорпораций к трудоустройству на своих объектах осужденных к принудительным работам. На сегодняшний день изъявила желание только РЖД", – цитирует ТАСС начальника управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией, Евгения Лукьянца.