×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Тюменской области владельцы коттеджей "оккупировали" озероСегодня в 13:27

  • Текст

И никого не подпускают к водоему.

В Тюменской области в поселке Черная речка владельцы коттеджей отрезали другим местным жителям доступ к озеру.

Собственники возвели дома в водоохранной зоне на улице Прибрежной. Они огородили здания заборами с калитками, закрывающимися на замок. Протяженность застройки вдоль береговой линии составляет около 300 метров.

"Отдельный вопрос вызывает организация коммуникаций – на какой глубине они заложены и куда выходят ввиду близости к водоему", - добавили "Уралинформбюро" в региональном отделении ОНФ.

Активисты направили письма в прокуратуру и департамент недропользования и экологии Тюменской области.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Митинг без причины

Митинг без причины

Признак… грядущих выборов.

Ветхие пленники "Медной горы"

Ветхие пленники "Медной горы"

"Квартал ювелиров" может исчезнуть.

Кандидаты в губернаторы Среднего Урала "примерили" кресло президента

Кандидаты в губернаторы Среднего Урала "примерили" кресло президента

И разделили 9 миллионов.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×