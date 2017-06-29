И никого не подпускают к водоему.

В Тюменской области в поселке Черная речка владельцы коттеджей отрезали другим местным жителям доступ к озеру.

Собственники возвели дома в водоохранной зоне на улице Прибрежной. Они огородили здания заборами с калитками, закрывающимися на замок. Протяженность застройки вдоль береговой линии составляет около 300 метров.

"Отдельный вопрос вызывает организация коммуникаций – на какой глубине они заложены и куда выходят ввиду близости к водоему", - добавили "Уралинформбюро" в региональном отделении ОНФ.

Активисты направили письма в прокуратуру и департамент недропользования и экологии Тюменской области.