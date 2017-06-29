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Глава администрации Тюмени подтвердил подорожание проездаСегодня в 14:44

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В общественном транспорте.

Глава администрации Тюмени Александр Моор официально подтвердил, что стоимость проезда в городском общественном транспорте с 1 января 2018 года вырастет с 22 до 25 рублей. Затем каждый год в течение двух лет тариф будет повышаться на 1 рубль.

По словам Моора, конкурс по определению перевозчиков будет объявлен летом. Договоры с победителями аукционов заключат на 3 года, передает "Уралинформбюро".

Тюменские перевозчики требовали повышения стоимости проезда еще с 1 января 2017 года. Они направляли в мэрию соответствующие письма. Инициатива вызвала бурю возмущения горожан. В городе прошло несколько протестных митингов. В итоге тарифы поднимать не стали.

Позже выяснилось, что с 29 мая по 7 июня мэрия выложила проект постановления об увеличении стоимости проезда и по-тихому провела публичные слушания - о них никто из горожан не знал. Тюменцы, соответственно, не высказали ни одного предложения по данному постановлению, чиновники расценили это как молчаливое согласие.

Ранее по теме:
В Тюмени проезд подорожает до 25 рублей

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