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Екатеринбуржцы выбрали логотип к 300-летию городаСегодня в 15:06

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Автору вручат 300 тысяч рублей.

Екатеринбуржцы путем интернет-голосования определили лучший логотип к 300-летию города. Собрав 51% голосов горожан, победила эмблема, на которой изображены символы трех эпох - водонапорная башня, дом Севастьянова и гостиница "Исеть".

"Этот символ станет своего рода ключом, который позволит оформлять город к празднику в едином стиле", - заявил главный художник уральской столицы Дмитрий Фогель.

Логотип отправили на экспертизу в Федеральную службу по интеллектуальной собственности. Специалисты проверят его на чистоту патента, пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии.

Затем символ попадет на баннеры, сувенирную продукцию, его будут использовать в презентационных роликах.

Автор лучшего логотипа получит обещанные 300 тысяч рублей.

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