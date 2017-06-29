По заоблачным ценам.

В последние три месяца каждый третий россиянин экономил на покупке мяса и птицы. Такие данные приведены в июньском опросе "инФОМ" по заказу Банка России.

Приобретение сыров и колбас оказалось не по карману 31% респондентов. От покупки рыбы и морепродуктов отказались 27% жителей РФ, столько же экономили на одежде и обуви. Четверть населения страны только мечтает о фруктах, а 16% - о кондитерских изделиях, передает "Уралинформбюро".

При этом месяцем ранее на мясе и птице экономили 28%, на сыре и колбасе - 24%, на рыбе и морепродуктах - 23%.

Подобный расклад объясняется тем, что за последнее время цены на товары этих категории выросли очень сильно. Так считают 34-38% опрошенных.

В целом экономнее жить за последние три месяца стали 61% россиян. 51% из них приходилось отказываться от запланированных трат (чаще всего от ремонта и отдыха) .

У большинства россиян (63%) нет сбережений, ничего отложить за последний месяц не смогли 68% опрошенных.

Накопления есть только у 35% населения страны, в то же время увеличилась доля тех, кто считает, что сбережений может хватить на более длительный срок.

Опрос проводился среди 2000 совершеннолетних жителей 55 регионов России с 6 по 13 июня 2017 года.