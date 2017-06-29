На год.

Филиал Уральского государственного университета путей сообщения в Нижнем Тагиле на год приостанавливает работу.

Как рассказала "Уралинформбюро" директор учреждения Лариса Туркина, приостанавливается деятельность по основным образовательным программам, а по дополнительному образованию (подготовка к ЕГЭ, повышение квалификации) работа продолжится.

"Сама структура не исчезает. Будем работать строго в соответствии с лицензией. Происходят сокращения, но мы стараемся трудоустраивать работников в головной вуз, куда переходят все наши студенты. Общежитие ребятам предоставляется, никакого ущерба для них не будет", - сообщила Туркина.

Откроет ли свои двери тагильский филиал через год, пока не известно. Руководитель туманно отметила, что это будет зависеть от инициативности и трудоспособности коллектива учебного заведения. Причины реорганизации деятельности она не назвала.

В управлении территориальных подразделений УрГУПС заявили, что никаких комментариев на эту тему у них нет.