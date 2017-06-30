Минтранс России одобрил платный мост на Ямале29 июня в 16:10
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Через реку Пур.
Минтранс России одобрил строительство платного моста через реку Пур на Ямале. Деньги за проезд через путепровод предполагается брать только с водителей грузовиков с двумя осями.
"Министерство транспорта РФ выразило готовность разработать соответствующий проект федерального закона. В настоящее время ведутся консультации, готовится необходимая документация", - пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе губернатора региона Дмитрия Кобылкина.
В апреле 2017 года в Новом Уренгое проводилось выездное совещание мобильной приемной президента РФ. Правительству округа было поручено до конца года в условиях ограниченного бюджета определить оптимальные варианты сооружения моста. Одна из моделей как раз и предполагает вложение в строительство средств концессионера с последующим возвратом денег за счет платного проезда. Согласно другой модели, путепровод будет возведен за счет инвестиций предприятий ТЭК в окружной бюджет.
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