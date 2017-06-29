Елизавете Фёдоровне Романовой.

29 июня 2017 года в Алапаевске состоялась торжественное открытие памятника Великой княгине Елизавете Фёдоровне Романовой. Она изображена в монашеском одеянии, в левой руке держит крест и цветок лилии, а правую - приподняла для благословения.

В церемонии приняли участие председатель Императорского Православного Палестинского общества Сергей Степашин, глава Среднего Урала Евгений Куйвашев, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, епископ Каменский и Алапаевский Мефодий и другие.

"Сегодня действительно знаковое событие в истории Урала и Алапаевска. Мы не в силах изменить трагедию, произошедшую в нашей стране почти сто лет назад, но в наших силах – извлечь уроки прошлого, чтобы подобное никогда не повторялось", – сказал Куйвашев.

"Мы отдаем дань памяти Великой княгине Елизавете Фёдоровне, которая 18 июля 1918 года здесь в Алапаевске взошла на свою Голгофу. В свое время она возглавляла Императорское Православное Палестинское общество, ушла в монахини и все, что у нее было, отдавала на строительство школ и монастырей", – добавил Сергей Степашин.

Как подчеркнул митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, княгиня хоть и не была русской по крови, но являлась русской по духу, став одним из символов Русской земли.

По словам председателя Наблюдательного совета "Елисаветинского-Сергиевского просветительского общества" Анны Громовов, только при поддержке правительства области и самих жителей Алапаевска удалось претворить в жизнь этот проект. Она также отметила, что Алапаевск и Екатеринбург станут ключевыми городами в создаваемом маршруте памяти царской семьи, который также будет включать Тобольск, Пермь и Санкт-Петербург.

Глава митрополии освятил скульптуру, а гости и жители города возложили цветы к мемориалу.

Как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информполитики Свердловской области, Евгений Куйвашев и Сергей Степашин также посетили Алапаевский монастырь Новомучеников Российских. Он установлен на месте гибели Великой княгини и ее спутников. После двухмесячного заточения в здании алапаевской Напольной школы в июле 1918 года Елизавета Фёдоровна была сброшена большевиками в шахту неподалеку от города.

В Напольной школе, где сохранилось много экспонатов того периода, планируется создать музей к столетию со дня гибели царской семьи. Сергей Степашин подарил в фонд будущего музея портрет княгини.