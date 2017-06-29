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МВД отказывается заводить "уголовку" по мелким преступлениямСегодня в 17:15

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Если нет подозреваемого.

В России может быть введен новый порядок уголовного судопроизводства. МВД РФ предлагает не возбуждать дела по преступлениям небольшой или средней тяжести, если подозреваемого невозможно установить, пишут федеральные СМИ.

По словам генерал-майора полиции Сергея Манахова, около 400 тысяч уголовных дел приостанавливают в связи с "неустановлением лица". А МВД расходует большие средства на лишнее оформление мелких дел, передает "Уралинформбюро".

"Я считаю, что здесь достаточно: обратился гражданин о краже, мы не установили это лицо, мы зарегистрировали преступление, составили бланк, похищенные вещи передали в наш ГИЦ на розыск похищенных вещей, признали его обратившегося гражданина потерпевшим, дело положили в стол. Найдется подозреваемое лицо - возбуждаем дело, проводим полное расследование, выясняем все обстоятельства и дело направляем в суд", - отметил Манахов.

Генерал-майор оценил себестоимость оформления одного уголовного дела в 6000 рублей. "Это колоссальные деньги, миллиарды в год. Зачем нам заниматься лишним оформлением?"- сказал Манахов.

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