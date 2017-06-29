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"Уральские авиалинии" довезут екатеринбуржцев до КалининградаСегодня в 17:23

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Без пересадок.

Авиакомпания "Уральские авиалинии" свяжет прямым рейсом Екатеринбург и Калининград. Самолеты начнут летать по новому маршруту с 21 июля 2017 года - по вторникам и пятницам.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе перевозчика, билет в одну сторону обойдется в сумму от 6000 рублей.

Калининград называют самым европейским городом РФ, там соседствует средневековая Европа и современная Россия.

Любители природы отведут душу в песчаных дюнах или на Куршской косе. Чтобы насладиться Балтийским морем, можно выбрать один из курортных городков Калининградской области - Янтарный, Зеленоградск, Балтийск или Светлогорск. Поклонников активного отдыха ждет конный турнир на ипподроме Георгенбург. Также ежегодно запад России принимает соревнования международного класса по пляжному футболу и волейболу.

Билеты можно приобрести на сайте www.uralairlines.com, через мобильное приложение Uralairlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262.

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