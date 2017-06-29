В далеком будущем.

Земля может получить кольца как у Сатурна. По мнению ученых, "окольцевать" Голубую планету способна Луна. Сейчас она отдаляется от Земли, а когда достигнет максимально возможного расстояния, сила гравитации вернет ее на место. Не выдержав такого напора Луна взорвется, а образовавшиеся обломки сформируют кольцо.

Ранее подобные "пояса" были обнаружены у Юпитера, Урана и Нептуна. Считается, что и Марс когда-то имел кольцо из космической пыли и льда, которое позже преобразовалось в спутники Деймос и Фобос. Через некоторое с последним произойдет обратная метаморфоза, передает "Уралинформбюро".