В старости.

Высокий уровень интеллекта в детстве оказался хорошей "профилактикой" преждевременной смерти, выяснили исследователи из Эдинбургского университета. Выводы ученых размещены в The BMJ, передает "Уралинформбюро".

Они изучили данные 33 536 мужчин и 32 229 женщин, родившихся в Шотландии в 1936 году. В возрасте 11 лет все они прошли IQ-тесты в ходе централизованного психиатрического исследования.

Оказалось, что люди, показавшие высокий интеллект в детстве, реже умирают от деменции, рака, вызванного курением, травм, инсультов и ишемической болезни сердца. При этом на склонность к суицидам уровень IQ практически не влияет.