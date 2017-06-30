"АРМИ–2017".

Основной производственный актив Группы компаний "Новый Поток" - Антипинский НПЗ - выступил партнером финального этапа всероссийских армейских игр "АРМИ–2017". Организаторы мероприятия - Минобороны РФ и Тюменское высшее военно-инженерное командное училище (ТВВИКУ).

Масштабные состязания в дисциплинах "Безопасный маршрут" и "Инженерная формула" развернулись на полигоне училища на берегу озера Андреевское, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГК "Новый Поток".. В них приняли участие 13 команд от воинских частей инженерных войск Минобороны общей численностью более 600 человек. С помощью спецтехники военные инженеры проходили сложные испытания, уничтожая противопехотные мины, устанавливая механизированные мосты и прокладывая путь для техники и войск.

Антипинский НПЗ наградил памятными подарками команду ТВВИКУ, которая заняла призовое место в дисциплине "Безопасный маршрут". Также были отмечены участники соревнований от 45-й отдельной инженерной бригады Западного военного округа (Московская область), завоевавших бронзу в "Инженерной формуле".

Группа компаний "Новый Поток" учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. Она владеет нефтяными месторождениями и объединяет активы, осуществляющие нефтепереработку и сбыт нефтепродуктов как на внутреннем, так и на внешнем рынках. В New Stream Group также входят компании, предоставляющие услуги в сфере консалтинга, инжиниринга и управления инвестициями. В 2014 году для развития детского и юношеского спорта, продвижения социально значимых и благотворительных проектов в регионах присутствия в составе Группы была создана Региональная общественная организация "Новый Поток".

Базовым нефтеперерабатывающим активом New Stream Group является Антипинский НПЗ. Его установленная мощность переработки превышает 9 миллионов тонн в год, а глубина переработки достигла рекордных для России 98%, что позволило предприятию полностью отказаться от производства мазута. Завод подключен к магистральным нефтепроводу и продуктопроводу. Качество дизтоплива, выпускаемого Антипинским НПЗ, соответствует стандарту Евро-5. В 2017 году на заводе начнется производство бензинов стандарта Евро-5.