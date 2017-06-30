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Эксперты перечислили самые безопасные для начинающих водителей машиныСегодня в 09:15

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Среди подержанных.

Британское издание Motoring Research опубликовало рейтинг самых безопасных подержанных автомобилей, которые отлично подойдут для начинающих водителей. В топ-5 вошли модели, получившие пять звезд на краш-тестах EuroNCAP и стоящие менее 15 000 фунтов стерлингов (1,12 миллиона рублей), передает "Уралинформбюро".

Лидером списка стала Skoda Citigo, чья цена оказалась самой низкой среди "соперников". На втором месте оказался Volkswagen Up, на третьем - хэтчбек SEAT Mii, имеющий в базовой комплектации систему экстренного торможения и электронную систему стабилизации.

Четвертую строчку занял японский хэтчбек Toyota Yaris стоимостью порядка 6 000 фунтов (около 450 000 рублей). Пятым оказался седан KIA Rio, который в Британии можно купить с рук за 5 000 фунтов (375 000 рублей).

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