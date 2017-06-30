И аккомпанемент дождя.

В грядущие выходные жителям Свердловской области вряд ли удастся позагорать и искупаться. 1-2 июля 2017 года на всей территории региона ожидаются дожди и грозы. Воздух прогреется до плюс 20-22 градусов. При грозах возможны порывы ветра до 15 метров в секунду, сообщили "Уралинформбюро" в Уральском УГМС.

Дождливо будет и в Екатеринбурге. Правда, в субботу днем синоптики обещают небольшую передышку от осадков. Ночью ожидается 9-11, днем - около 20 градусов тепла.