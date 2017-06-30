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Сбербанк расстанется с тысячами сотрудниковСегодня в 10:52

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Под увольнение пойдут бухгалтеры и андеррайтеры.

Президент Сбербанка Герман Греф описал процесс оптимизации штата возглавляемой компании из-за введения новых технологий и автоматизации процессов. В ближайшие несколько лет под сокращение попадут сотрудники бэк-офисов, бухгалтеры и андеррайтеры, оценивающие платежеспособность клиентов.

"В Сбербанке 6 лет назад в бэк-офисе работало 59 тысяч человек, сегодня - 12 тысяч, а в 2018 году - будет 5 тысяч. Еще через 3 года - в лучшем случае будет тысяча", - рассказал Греф.

На сегодняшний день штат бухгалтеров в Сбербанке насчитывает порядка 1500 сотрудников, а в скором времени его сократят до 500 человек, передает "Уралинформбюро". Также через 3 года в финорганизации вместо 4500 андеррайтеров будет работать лишь 1000-1500.

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