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Энергетики Западной Сибири защитят ЛЭП от лесных пожаровСегодня в 09:55

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Вырубив ближайшие деревья и кустарники.

ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") приступила к расчистке трасс высоковольтных линий в трех регионах Западной Сибири.

В Тюменской области, Югре и на Ямале рот деревьев будут освобождены порядка 4 тысяч гектар просек ЛЭП. В результате энергетики снизят риск повреждений свыше 2 тысяч километров магистральных линий электропередачи напряжением 110-500 кВ в пожароопасный период.

Труднопроходимая болотистая местность и отсутствие транспортной инфраструктуры не позволяют использовать технику, поэтому вырубка древесно-кустарниковой растительности производится вручную, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ФСК ЕЭС.

Вырубленную поросль утилизируют мульчерным способом: мульчер сначала измельчает древесину, а затем частично перемешивает ее с верхним слоем почвы. Это позволяет предотвратить пожары и избежать захламления на просеках.

Кроме того, планируется вырубить более 2000 деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП под действием шквалистого ветра или обильных осадков.

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