Начиненная сульфатами и марганцем.

Вода, поступающая в дома свердловчан, приводит к многочисленным болезням и даже смертельным случаям. В прошлом году в России почти в 3 раза – до 19 000 случаев - выросло количество смертей, связанных с употреблением загрязненной питьевой водой. Кроме того, на 2% (до 1,486 миллиона) увеличилось вызванных этим количество новообразований, заболеваний мочеполовой системы, органов пищеварения и кожи, сообщают в федеральном Роспотребнадзоре.

На Среднем Урале санитарные врачи отмечают существенное превышение санитарно-химического и микробиологического загрязнения водопроводной воды. По этим показателям регион занимает 38 и 57 места соответственно среди 85 субъектов РФ.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, более половины водопроводов области подают воду с повышенным содержанием железа и марганца, что способствует развитию аллергических реакций, болезней крови, отложению соединений железа в органах и тканях. Кроме того, марганец вызывает осложнения беременности и родов. "Двоечники" по этим параметрам – Екатеринбург, Верхотурье, Ирбит, Ивдель, Камышлов, Кировоград, Асбест.

Приоритетными загрязнителями питьевой воды на Среднем Урале также являются хлорорганические соединения (хлороформ, четыреххлористый углерод) и остаточный алюминий.

При этом в конкретных территориях к общеобластные проблемы "разбавляются" местными. Так, в восточных районах области (Байкалово, Талица, Туринск), где население использует подземные водоисточники, повышен уровень бора, брома, лития, натрия, хлоридов и сульфатов. Употребление такой воды увеличивает риск возникновения гипертонической болезни и заболеваний желудочно-кишечного тракта.

В Белоярском и Каменске-Уральском из-под кранов течет вода с избытком кальция и повышенной жесткостью, что чревато развитием мочекаменной болезни, ранним обызвествлением костей и замедлением роста скелета у детей.

Антилидеры по микробиологическому загрязнению питьевой воды – Ирбит, Туринская Слобода, Алапаевск, Махнево, Артемовский, Верхотурье, Кировград, Верх-Нейвинск, Богданович.

Более чем половине свердловчан питьевая вода поступает из открытых водоемов, что способствует распространению паразитарных заболеваний.

"По проценту населения, обеспеченного недоброкачественной питьевой водой, Свердловская область занимает 35 место среди 85 субъектов РФ, условно доброкачественной питьевой водой – 48 место", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Причин удручающей ситуации несколько, они тесно переплетены между собой. Это стремительное загрязнение водных объектов и неэффективная работа водоочистных сооружений.

Санитарные врачи помимо этого отмечают, что практически все сооружения водоподготовки (их в области 54) построены в 1960-1970 годы, многие из них технически устарели, а новые строить не спешат.

Еще хуже ситуация с распределительными сетями. "В целом по области изношенность разводящих сетей составляет от 60% до 100%. Большинство уличных водопроводных сетей, проложенных в городах и рабочих поселках, находятся в ветхом и аварийном состоянии", - уточняют в Роспотребнадзоре.