На 10 метров.

В России может быть введен запрет на курение ближе 10 метров от подъездов многоквартирных домов. Соответствующий законопроект 29 июня группа сенаторов внесла на рассмотрение Госдумы РФ, передает "Уралинформбюро".

Из-за курильщиков, расположившихся у подъездов, табачный дым вынуждены вдыхать дети, пожилые люди, а также граждане, страдающие астмой и другими заболеваниями дыхательных путей. Жители нижних этажей лишаются возможности открыть окна, отмечается в пояснительный записке.

"Проблема усугубляется, когда на первом этаже дома располагается офис или магазин", - подчеркивают разработчики.

Стоит отметить, что с момента принятия антитабачного закона в 2013 году курильщиков "изгнали" из учебных заведений, учреждений спорта и культуры, оздоровительных учреждений, общественного транспорта и с его остановок, общепита, а также с пляжей и детских площадок. Кроме того, запрещено дымить в лифтах и помещениях общего пользования.