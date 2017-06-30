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Курильщиков отгонят от подъездовСегодня в 10:24

На 10 метров.

В России может быть введен запрет на курение ближе 10 метров от подъездов многоквартирных домов. Соответствующий законопроект 29 июня группа сенаторов внесла на рассмотрение Госдумы РФ, передает "Уралинформбюро".

Из-за курильщиков, расположившихся у подъездов, табачный дым вынуждены вдыхать дети, пожилые люди, а также граждане, страдающие астмой и другими заболеваниями дыхательных путей. Жители нижних этажей лишаются возможности открыть окна, отмечается в пояснительный записке.

"Проблема усугубляется, когда на первом этаже дома располагается офис или магазин", - подчеркивают разработчики.

Стоит отметить, что с момента принятия антитабачного закона в 2013 году курильщиков "изгнали" из учебных заведений, учреждений спорта и культуры, оздоровительных учреждений, общественного транспорта и с его остановок, общепита, а также с пляжей и детских площадок. Кроме того, запрещено дымить в лифтах и помещениях общего пользования.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
не курю Сегодня в 11:23

А как быть с теми, кто курит, выставившись в окна своих квартир или со своего балкона? А их табачной вонью дышат все, кто живёт выше и рядом с ними.

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