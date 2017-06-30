Поучаствовав в общегородском субботнике.

"ГАЗЭКС" принял активное участие в ликвидации последствий прошедшего в Нижнем Тагиле урагана. 9 июня сотрудники холдинга расчищали улицу Серова в рамках общегородского субботника. Всего за время генуборки было вывезено более 10 грузовиков с мусором, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "ГАЗЭКСа".

"Наш участок, порядка 3 километров, пролегал вдоль трассы. Мы убирали мусор и поваленные деревья с проезжей части и тротуаров. Люди из разных организаций работали сообща, чувствовалось, что не из-под палки пришли, а искренне, с настроем помочь городу", - рассказывает начальник отдела АХО АО "ГАЗЭКС" в Горнозаводском округе Яна Соколова.

29 июня работники "ГАЗЭКСа" пришли на помощь подшефной гимназии №18. Поваленные ураганом деревья распилили и вывезли с территории учебного заведения. По словам помощника руководителя школы Галины Морозовой, поддержка была крайне своевременна. Гимназия готовится к приему второго потока детей в городской лагерь.

"Подшефной школе мы помогаем регулярно. У нас сложившиеся годами тесные взаимоотношения. И здесь не могли остаться в стороне", - делится Яна Соколова.

Следует отметить, что, невзирая на разгул стихии, перебоев с поставками голубого топлива в Нижнем Тагиле не было. Более того, в 2017 году на время летней ремонтной кампании газ населению отключать не будут.