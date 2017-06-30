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Россияне пересели на таксиСегодня в 10:57

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Сбежав из общественного транспорта.

За последние 2 года число россиян, пользующихся услугами такси, выросло более чем в 2 раза - с 22 миллионов человек в 2014 году до 45 миллионов в 2016-м.

При этом пассажиропоток в общественном транспорте, по данным Росстата, год от года снижается, передает "Уралинформбюро". Так, количество пассажиров автобусов за 2 года снизилось до 11,3 миллиарда человек (-2%), пассажиров метро - до 3,3 миллиарда (-3,4%). Гораздо существеннее оказались потери среди пассажиров трамваев, которых осталось лишь 1,4 миллиарда (-10%), и троллейбусов - 1,5 миллиарда (-18%).

Эксперты объясняют массовый "исход" пассажиров подорожанием проезда и сокращением парка и маршрутной сети муниципальных перевозчиков. Освободившуюся нишу активно занимает такси, ставшее более доступным из-за демпинга после выхода на рынок крупных агрегаторов.

Стоит отметить, что только в Екатеринбурге в 2016 году пассажиропоток в общественном транспорте упал на 14%, что пошатнуло и без того неустойчивое финансовое положение транспортных МУПов.

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