Сравнив его с Ниагарским водопадом.

Снимки марсианского "Ниагарского водопада" размещены на официальном сайте NASA. Изображения, полученные с камер МРО, показывают, что жидкая лава на Красной планете вела себя аналогично воде, передает "Уралинформбюро".

На фотографиях запечатлен 30-километровый кратер в западной части вулканической провинции Тарсис. Потоки лавы переливались через его край в четырех местах и устремлялись вниз, застывая террасами. Однако количества лавы было недостаточно, чтобы покрыть все склоны вулкана. В NASA отмечают, что на фотографиях более ранние потеки магмы гораздо темнее "свежих".