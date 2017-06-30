По новым правилам.

Правительство Челябинской области приступило к разработке порядка продажи объектов культурного наследия. Этот процесс 29 июня был одобрен депутатами регионального Законодательного собрания.

В соответствии с федеральным законом такое имущество может реализовываться на конкурсной основе, пояснили "Уралинформбюро" в министерстве имущества и природных ресурсов области. К условиям конкурса может относиться сохранение определенного числа рабочих мест, переподготовка или повышение квалификации работников, проведение работ по сохранению объекта культурного наследия.

"В таком случае критерием продажи становится не только наибольшая цена, но и лучшее выполнение покупателем ряда условий. Порядок проведения конкурса и требования еще предстоит разработать и утвердить. До этого отчуждать данное имущество можно только одним способом – на аукционе", - отметил глава министерства Алексей Бобраков.