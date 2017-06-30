С 1 февраля.

Пенсии неработающих россиян проиндексируют на 3,8% с февраля 2018 года. Соответственно, цена пенсионного балла вырастет с 78,58 рубля до 81,57 рубля, сообщает "Российская газета" со ссылкой на Пенсионный Фонд России.

Ожидается, что доходы ПФР в следующем году составят 8,4 триллиона рублей. На обязательное пенсионное страхование из них будет направлено 6,8 триллиона рублей.

В 2019 и 2020 годах индексация пенсий планируется на уровне 4%, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что индексацию пенсий для работающих пенсионеров отложили на 3 года. Обсуждать возвращение к ней будут при подготовке федерального бюджета на 2020 год.

Ранее по теме:

Индексацию пенсий отложили до 2020 года