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В 2018 году размеры пенсий россиян "взлетят" на 3,8%Сегодня в 14:26

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С 1 февраля.

Пенсии неработающих россиян проиндексируют на 3,8% с февраля 2018 года. Соответственно, цена пенсионного балла вырастет с 78,58 рубля до 81,57 рубля, сообщает "Российская газета" со ссылкой на Пенсионный Фонд России.

Ожидается, что доходы ПФР в следующем году составят 8,4 триллиона рублей. На обязательное пенсионное страхование из них будет направлено 6,8 триллиона рублей.

В 2019 и 2020 годах индексация пенсий планируется на уровне 4%, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что индексацию пенсий для работающих пенсионеров отложили на 3 года. Обсуждать возвращение к ней будут при подготовке федерального бюджета на 2020 год.

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Индексацию пенсий отложили до 2020 года

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