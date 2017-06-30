И ели сухпаек вместо супа.

В Сухоложском многопрофильном техникуме студентов-сирот кормили мало и не тем. Нарушения выявила прокурорская проверка, сообщили "Уралинформбюро" в надзорном ведомстве Свердловской области.

Установлено, что в 2015-2016 годах в техникуме в ряде случаев детям-сиротам вместо горячего питания выдавали "сухой паек", в выходные дни для них не было организовано пятиразовое питание. Примерное двухнедельное меню разрабатывалось без учета сезонности, а в технологических картах приготовления блюд не была отражена технология приготовления. В настоящее время все эти нарушения устранены.

Кроме того, неверно велся учет сумм, полученных для организации питания в столовой, и отсутствовала контрольно-кассовая техника. На должность бухгалтера была устроена дочь главбуха, не имевшая экономического образования - возник конфликт интересов.

В итоге главный бухгалтер техникума получила административный штраф в размере 5 000 рублей за грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской отчетности (ст. 15.11 КоАП РФ). Бывший директор учебного заведения оштрафован на 10 000 рублей за отсутствие кассового аппарата в столовой (ч.2 ст.14.5 КоАП РФ).

Действующему руководителю внесено представление об устранении конфликта интересов.

Постановления о штрафах в законную силу еще не вступили.