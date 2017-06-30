На пересечении Шаманова и Рябинина.

В екатеринбургском микрорайоне Академический в перспективе появятся 2 станции скорой медицинской помощи. Данный вопрос рассматривался на заседании у замглавы горадминистрации по вопросам капитального строительства и землепользования Алексея Белышева, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии.

Первая станция СМП на 12 машин будет построена на пересечении улиц Шаманова и Рябинина в 2017 году. Участок находится в собственности застройщика, который уже ведет разработку проектной документации. Финансирование строительства предполагается из средств бюджета Свердловской области. По данным сити-менеджера Александра Якоба, возведение одной станции обойдется минимум в 60 миллионов рублей.

Второй участок, где в будущем обоснуется вторая станция СМП, располагается на Амундсена, 118. Пока специалисты готовятся к проработке вопроса со статусом этого надела.



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