Погибать не планируют.

Представители медицинского сообщества Урала не согласны с прогнозами Германа Грефа относительно будущего российской медицины. 29 июня глава Сбербанка выступил с публичной лекцией "Новые технологические тренды и модели эффективного менеджмента" в екатеринбургском Ельцин-Центре. В ходе выступления топ-менеджер заявил, что медицинским учебным заведениям, если они останутся в парадигме развития Минздрава, грозит неминуемая гибель.

По словам Грефа, медвузы в мире практически исчезли – превратились в медфакультеты крупных университетов: "Потому что врач, как врач без комплексной компетенции по работе с большими данными, будет недоквалифицирован. Нам нужно над этой темой серьезно задуматься".

По мнению руководителей высших учебных медицинских заведений Урала, вузы активно развиваются и в сфере информационных технологий.

"Мы с утра с проректорами обсуждали этот вопрос. Мягко говоря, заявление Грефа не соответствует действительности. В нашей стране исторически сложилась параллельная система – университетские медицинские факультеты и медвузы, и она прекрасно существует. Наше огромное преимущество в том, что Минздрав готовит кадры внутри своей системы, предоставляя студентам клинические базы и возможность практиковаться в больницах. Учащиеся работают не с муляжами и тренажерами, а с реальными пациентами. Практика ведется с первых курсов, и взаимодействие с больницами очень тесное", - рассказала "Уралинформбюро" ректор Пермского государственного медицинского университета Ирина Корюкина. По ее словам, образовательный процесс в рамках той системы, которую задает Минздрав, позволяет сразу выявлять возникающие проблемы.

"Конкурс в медвузы год от года растет и, в частности, в нашем университете доходит до 11 человек на место. Очень высокий процент наших выпускников устраивается в медицине, не уходит в другие отрасли. А что касается информационных современных технологий, то Минздрав гибко реагирует на все изменения. В преподавании, программных материалах появилось много нового, ведется переподготовка врачей в вузах", - уточнила ректор.

В Тюменском государственном медицинском университете согласились с позицией коллеги. "Реальность такова, что в России в медицинском вузе качество образования выше, чем на отдельном медицинском факультете. Кроме того, медицинские университеты располагают мощными клиническими базами и сегодня имеют достаточно высокий уровень технической оснащенности, что неоднократно отмечали наши коллеги из Европы", - заявила "Уралинформбюро" ректор вуза, академик РАН Ирина Медведева.

Университет "не варится в собственном соку" - он активно сотрудничает с медицинскими факультетами ведущих университетов мира и повышает академическую мобильность. "Мы обмениваемся опытом, и то лучшее, что можно позаимствовать из зарубежной практики, внедряем в свой образовательный процесс", - добавила эксперт.

В Южно-Уральском медицинском университете не стали комментировать заявление Грефа, отметив, что проблема надумана, а стоящие перед вузом задачи постепенно решаются.

Впрочем, среди медиков нашлись и те, кто одобрил переход от вузов к факультетам. Так, известный уральский хирург-ортопед, заслуженный врач РФ Константин Пиастопуло назвал идею Грефа хорошей, но, учитывая реалии нашей страны, популистской.

"Если, допустим, превращать наш медицинский университет в медицинский факультет, то какого вуза? Где его взять? Даже если взять наш УрФУ, это все равно невозможно. Не может факультет обладать такими мощностями, которые есть у медицинского института", - уверен медик.

Практические занятия студентов медвуза проводятся на базе клинических больниц, с которыми заключены договоры. Если на первом и втором курсах учащиеся занимаются в стенах университета, то с третьего курса начинается терапия, хирургия и другие дисциплины, в которых на одной теории, без реальной работы с больными, далеко не уедешь.

Эксперт отметил, что сравнивать Россию с Европой в этом вопросе некорректно. "В Германии огромные университеты в Кельне, в Мюнхене, отличные скоростные дороги – доехать до любых медучреждений можно очень быстро. А где у нас такое? Идея хорошая, в некоторых мегаполисах - даже возможная, но мы к ним, увы, не относимся", - заключил Пиастопуло.